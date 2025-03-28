На Закарпатье мужчина пытался бежать в Румынию и чуть не замерз

фото: ГПСУ

Военнослужащие пограничной службы «Богдан» Мукачевского отряда вместе со спасателями обнаружили мужчину, который двигаясь в сторону границы с Румынией, едва не замерз.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ГПСУ.

Информацию о том, что в высокогорье находится человек, потерявший ориентировку и нуждающийся в помощи, пограничники получили от очередного Раховского райотдела ГСЧС.

Пограничники обнаружили 34-летнего жителя Донбасса, который босиком около суток бродил по горам. По его словам, он по неосторожности вскочил в горный поток и потерял обувь.

Пострадавший был доставлен в больницу, где ему диагностировали обморожение ног.

Напомним, на Закарпатье пограничники задержали троих мужчин, которые заплатили по 3500 долларов, чтобы сбежать в Венгрию.