В горах на Закарпатье нашли двух заблудившихся туристов
В ночь на 31 марта на Закарпатье спасатели получили сообщение о том, что в их помощи нуждаются двое туристов
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.
Жители Кривого Рога и Киева в возрасте 23 и 18 лет потеряли ориентиры на местности, сильно промокли под дождем и были не в состоянии самостоятельно продолжить движение. В 03:08 горные спасатели обнаружили туристов в районе урочища Поток.
Один из парней подвернул ногу, поэтому спасатели доставили их в центр первичной медпомощи Рахова и передали врачам.
Напомним, 19 марта на Прикарпатье туристы оказались в ловушке, поднимаясь на Говерлу. Им на помощь пришли спасатели.
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