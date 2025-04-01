фото: ГСЧС

В ночь на 31 марта на Закарпатье спасатели получили сообщение о том, что в их помощи нуждаются двое туристов

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

Жители Кривого Рога и Киева в возрасте 23 и 18 лет потеряли ориентиры на местности, сильно промокли под дождем и были не в состоянии самостоятельно продолжить движение. В 03:08 горные спасатели обнаружили туристов в районе урочища Поток.

Один из парней подвернул ногу, поэтому спасатели доставили их в центр первичной медпомощи Рахова и передали врачам.

Напомним, 19 марта на Прикарпатье туристы оказались в ловушке, поднимаясь на Говерлу. Им на помощь пришли спасатели.