На Закарпатье пограничники задержали троих мужчин, которые заплатили по 3500 долларов, чтобы сбежать в Венгрию
Вблизи Венгрии пограничники задержали трех человек, пытавшихся незаконно пересечь границу
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ГПСУ.
"Двух жителей Киевщины и одного жителя Винницкой области остановили вблизи границы с Венгрией пограничники отдела "Лужанка" Мукачевского отряда. Попасть в соседнюю страну нарушители пытались вне пунктов пропуска. Злоумышленников задержали", - говорится в сообщении.
Мужчины рассказали пограничникам, что за помощью в нелегальном выезде за границу они обратились к переправителям, которым заплатили по 3500 долларов США.
Лица, которые намеревались незаконно пересечь границу, доставили в пограничное подразделение. Им грозит штраф.
Напомним, в Закарпатье объявили снеговинную опасность.
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