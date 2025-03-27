фото: ГПСУ

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Во время патрулирования лесистой местности служебная собака пограничников изменила поведение, наткнувшись на следы неизвестных. Четвероногий вывел военнослужащих на троих мужчин, пытавшихся спрятаться среди деревьев.

Сначала они обнаружили пожилого мужчину без документов. Он представился местным жителем и уверял, что пришел в лес за березовым секом, даже имел с собой пустую пятилитровую бутылку. Однако неподалеку пограничники обнаружили еще двух парней, которые оказались закарпатцами. Они признались, что планировали незаконно пересечь украинско-словацкую границу, а дедушка был их проводником.

Оперативники установили, что 78-летний пенсионер за деньги, которые ему обещали переправители, должен был встретить "клиентов" в определенном месте и провести их лесом до границы. Дельцы надеялись заработать на этом 6000 долларов.

Сейчас личности фигурантов установлены. Им, как и дедушке, придется отвечать за совершенное перед законом.

На мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу, составили админпротоколы.

Напомним, в Одесской области полицейские задержали таксиста с двумя пассажирами, пытавшимися незаконно пересечь госграницу.