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07 февраля 2025, 16:40

6000 долларов за непригодность к военной службе: в Тернопольской области задержали организатора незаконной схемы

07 февраля 2025, 16:40
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фото: Национальная полиция
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Тернопольские полицейские задержали организатора незаконной схемы, который за 6000 долларов обещал сделать документы о непригодности к военной службе

Как передает RegioNews, об этом сообщили в полиции Тернопольской области.

Правоохранители установили, что 37-летний житель Тернополя организовал "схему" вымогания средств от подлежащего мобилизации мужчины за получение документов о предоставлении отсрочки от службы на 6 месяцев по состоянию здоровья. За свои услуги он просил 6000 долларов.

Полицейские задержали злоумышленника после получения взятки.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, сопряженное с требованием такой выгоды) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества. Ему грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Закарпатье пограничники попали в громкий скандал. Их подозревают в переправке мужчин за границу.

Тернопольская область уклонение от мобилизации Схемы полиция взятка коррупция
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