6000 долларов за непригодность к военной службе: в Тернопольской области задержали организатора незаконной схемы

фото: Национальная полиция

Тернопольские полицейские задержали организатора незаконной схемы, который за 6000 долларов обещал сделать документы о непригодности к военной службе

Как передает RegioNews, об этом сообщили в полиции Тернопольской области.

Правоохранители установили, что 37-летний житель Тернополя организовал "схему" вымогания средств от подлежащего мобилизации мужчины за получение документов о предоставлении отсрочки от службы на 6 месяцев по состоянию здоровья. За свои услуги он просил 6000 долларов.

Полицейские задержали злоумышленника после получения взятки.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, сопряженное с требованием такой выгоды) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества. Ему грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Закарпатье пограничники попали в громкий скандал. Их подозревают в переправке мужчин за границу.