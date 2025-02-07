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07 февраля 2025, 17:16

В Винницкой области чиновник "торговал" непригодностью к военной службе

07 февраля 2025, 17:16
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Фото: СБУ
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Правоохранители разоблачили чиновника, сделавшего схему заработка на военнообязанных. Он помогал получать фейковые справки для снятия с военного учета

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, в Виннице чиновник организовал схему "списания" военных со службы по состоянию здоровья. Помогали ему заведующий эндоскопическим кабинетом и врач ортопед-травматолог местной больницы.

Они вместе оформляли своим "клиентам" фиктивные справки о непригодности к прохождению службы из-за тяжелых заболеваний. Справки с фейковыми диагнозами они отправляли в ВЛК, чтобы снять "больных" с военного учета.

Стоимость такой услуги стоила 6,5 тысячи долларов США. "Клиентов" подозреваемые искали среди военнослужащих и их родственников.

"В настоящее время всем трем фигурантам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом). Решается вопрос об избрании им меры пресечения – содержания под стражей. БУ.

Напомним, ранее в Черкасской области задержали срывавшую мобилизацию женщину. Она в Viber создала группу, в которой сообщала о расположении представителей ТЦК. Теперь его будут судить.

Также в Одесской области задержали мужчину, который обещал "повлиять на ТЦК". Он искал мужчин призывного возраста и обещал посодействовать выдаче военно-учетных документов с отметкой о непригодности к военной службе за 500 долларов США.

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