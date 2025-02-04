В Черниговской области двое военных помогали переправлять уклонистов за границу

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В Черниговской области двое военных помогали переправлять мужчин за границу. За полученные деньги они приобрели авто для фронта

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на vestgazeta.

Деснянский районный суд Чернигова за незаконную переправку через границу и препятствование деятельности ВСУ дал по пять лет условно двум военнослужащим оперативного командования "Север".

Правоохранители установили, что деньги военнослужащие получали на криптогаманец. Они помогали мужчинам беспрепятственно добраться до пункта назначения. За 1400 долларов мужчины купили машину для использования на военной службе.

На суде военные говорили, что не имели цели зарабатывать на ухилянтах. Только не хотели, чтобы они погибли на войне. Оба осуждали свои действия. Вину признали и искренне раскаялись.

Напомним, в Одессе стражи порядка задержали работника ТЦК, который за деньги удалял мужчин с базы розыска. Свои услуги он оценивал от 500 долларов США.