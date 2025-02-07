В Минобороны рассказали, кто действительно должен отвечать за мобилизацию в Украине

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Территориальные центры комплектования и социальной поддержки должны проводить учет и отбор граждан для пополнения сил обороны. Заниматься розыском лиц, уклоняющихся от мобилизации должны представители местных органов власти и сотрудники Национальной полиции

Об этом сообщил первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк в интервью Укринформу.

По его мнению, сейчас информационное пространство сосредоточено на негативе в отношении представителей ТЦК. Украинцам ежедневно навязывают нарративы о незаконной "бусификации", "нарушении прав человека", хотя эта структура работает в защиту нашей страны.

Гаврилюк отметил, что значительное количество наших сограждан уверено, что за мобилизацию отвечают исключительно территориальные центры комплектования и социальной поддержки, но это не так. Согласно действующему законодательству, львиная часть задач по мобилизационным мерам возложена на органы власти и полицию. То есть, если военнообязанное лицо во время военного положения не появляется в ТЦК, то обеспечить его доставку для уточнения данных должны представители местной власти и полицейские.

По его мнению, сейчас как никогда важно информировать украинцев о важности защиты Украины, потому что провал мобилизации может привести к потере самой страны.

"Сколько бы у нас не было роботизированных комплексов, средств поражения, вооружения и военной техники — всем этим руководит человек", — подытожил заместитель министра обороны Украины.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны намерено реформировать территориальные центры комплектования и социальной поддержки. В частности, предлагается разделить возлагаемые на них функции и задачи. Подробности этой инициативы пока неизвестны.

По подсчетам экспертов, на 2024 год мобилизационный потенциал в Украине составляет 5-6 млн мужчин. Однако от сил обороны нет запроса на мобилизацию их всех. Вопроса принудительной мобилизации военнообязанных женщин в Украине пока нет в повестке дня. По состоянию на начало 2025 года украинки могут вступить в военные формирования только по собственному согласию и желанию.

Напомним, в конце января в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий уголовную ответственность для работников ТЦК и ВЛК за нарушение правил мобилизации. По мнению авторов документа, это "положит конец агрессивной "бусификации" украинцев".