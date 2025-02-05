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Разоблачили 19-летнего жителя Ивано-Франковской области, который в Telegram-каналах предлагал услуги уклончанам. Он брал до 10 тысяч долларов США с клиентов, которые хотели незаконно уехать из Украины

Об этом сообщает Национальная полиция в Черновицкой области, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили администратора Telegram-канала, который помогал уклонистам уехать за границу. Теперь ему грозит до 9 лет лишения свободы.

Выяснилось, что 19-летний житель Ивано-Франковской области наладил "бизнес" со своим приспешником. Речь идет о нелегальном трансфере за границу мужчин призывного возраста.

Подозреваемый работал с Telegram-каналом, где рекламировал свои "услуги" и искал "клиентов". Также он исполнял роль "проводника". Трех мужчин в возрасте 33, 42 и 48 лет из Ивано-Франковской и Львовской областей он пытался переправить за границу вне пункта пропуска.

Известно, что уклонисты платили за это от 5 до 10 тысяч долларов США. Пока этот Telegram-канал правоохранители заблокировали. Подозреваемый находится под стражей.

Напомним, ранее в Черниговской области разоблачили двух военных , которые помогали переправлять мужчин за границу. За вырученные деньги они приобрели авто для фронта. Известно, что уклонистам они помогали беспрепятственно добраться до пункта назначения, и за эту "услугу" брали по 1 400 долларов США.