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31 января 2025, 01:20

На Львовщине делец за 10 тысяч евро проводил мужчин через лес до границы

31 января 2025, 01:20
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фото: ГПСУ
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Житель Львовщины организовал схему нелегального побега мужчин за границу вне установленных пунктов пропуска

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

За 10 тысяч евро 44-летний делец предлагал незаконные маршруты в пределах Закарпатской области. Желающих незаконно уехать махинатор искал через друзей и знакомых.

Фигуранта дела задержали с поличным – во время получения денег.

В ходе обысков правоохранители изъяли черновые записи, мобильные телефоны, сим-карты и деньги.

Злоумышленнику объявили подозрение.

Устанавливается полный круг лиц, причастных к этой схеме.

Напомним, ранее на Закарпатье обнаружили мужчину, который в грузовом поезде хотел попасть в ЕС .

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