На границе с Молдовой задержали беглеца с тремя переправителями
Пограничники на днях остановили недалеко от границы с Молдовой два автомобиля, в одном из которых переправители перевозили "клиента"
Об этом сообщает Госпогранслужба, информирует RegioNews.
В грузовом микроавтобусе житель Буковины среди коробок, которые выглядели как сельскохозяйственные товары, спрятал "пассажира" из Ивано-Франковской области. Два других местных жителя ехали в другом авто и контролировали процесс, отчитываясь перед главным организатором схемы.
Оказалось, незаконное пересечение границы должно было стоить мужчине 7000 евро. Из них 4000 он заплатил авансом, еще 3000 должен был добавить после переправки в Молдову.
"Путешественника" задержали, на него составили админпротокол. Переправщиков передали работникам Нацполиции.
Продолжаются поиски главного организатора этой схемы.
Напомним, ранее на Закарпатье обнаружили мужчину, который в грузовом поезде хотел попасть в ЕС.