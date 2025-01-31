фото: ГПСУ

Пограничники на днях остановили недалеко от границы с Молдовой два автомобиля, в одном из которых переправители перевозили "клиента"

Об этом сообщает Госпогранслужба, информирует RegioNews.

В грузовом микроавтобусе житель Буковины среди коробок, которые выглядели как сельскохозяйственные товары, спрятал "пассажира" из Ивано-Франковской области. Два других местных жителя ехали в другом авто и контролировали процесс, отчитываясь перед главным организатором схемы.

Оказалось, незаконное пересечение границы должно было стоить мужчине 7000 евро. Из них 4000 он заплатил авансом, еще 3000 должен был добавить после переправки в Молдову.

"Путешественника" задержали, на него составили админпротокол. Переправщиков передали работникам Нацполиции.

Продолжаются поиски главного организатора этой схемы.

Напомним, ранее на Закарпатье обнаружили мужчину, который в грузовом поезде хотел попасть в ЕС.