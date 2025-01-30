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Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

Предприниматель из Харькова кичился якобы связями с местными представителями ТЦК. Он предложил знакомому "помощь" во избежании мобилизации. За свою услугу он попросил 10 тысяч долларов США. Он обещал товарищу документы, с которыми тот сможет оформить инвалидность второй группы и сняться с военного учета.

Для оформления документов делец попросил паспорт и идентификационный код товарища. Аванс 250 долларов он попросил передать из-за бармена кафе одного из харьковских СТО. Правоохранители задержали предпринимателя. Теперь проверяют, есть ли причастность ТЦК.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одесской области пенсионерки наладили схему вывоза мужчин за границу. Две женщины 62 и 65 лет производили фиктивные свидетельства о прохождении профессиональной подготовки и удостоверения моряка мужчинам, подлежащим мобилизации, и устраивали их на морские суда. За свои "услуги" они просили по 6 тысяч долларов.

Также сообщалось, что на Полтавщине профессора вуза обвиняют в организации схемы уклонения от мобилизации. Выяснилось, что 70-летний преподаватель торговал фиктивными справками о непригодности к военной службе. В схему он привлек знакомого врача-психиатра.