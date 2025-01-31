Пограничников с начала вторжения пытались подкупить 1320 раз
С начала полномасштабного вторжения пограничников пытались подкупить 1320 раз на общую сумму более 16,1 млн грн
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
"С начала введения военного положения пограничники пресекли 1320 попыток предоставления неправомерной выгоды на общую сумму более 16,1 млн грн", – говорится в сообщении.
Отмечается, что чаще всего взятки предлагали мужчины, пытавшиеся незаконно выехать за границу, в частности, используя поддельные документы.
Напомним, во Львовской области делец за 10 тысяч евро проводил мужчин через лес до границы.
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