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29 января 2025, 13:42

На Закарпатье обнаружили мужчину, который в грузовом поезде хотел попасть в ЕС

29 января 2025, 13:42
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фото: Госпогранслужба
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В грузовом поезде, направлявшемся в Венгрию, обнаружили иностранца. Мужчина намеревался работать в ЕС

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины, сообщает RegioNews.

По словам пограничников, в пункте пропуска "Чоп (Дружба)" работники ГНСУ обнаружили в грузовом поезде сообщением "Чоп-Захонь" мужчину. Он пытался скрыто от контроля пересечь украинско-венгерскую границу, спрятавшись в конструктивной полости вагона.

Нарушитель не имел при себе никаких документов и представился гражданином Молдовы. Он пришел ночью на железнодорожную станцию, залез на вагон и таким образом надеялся пробраться в Венгрию, а оттуда в Бельгию.

Задержанный доставлен в пограничное подразделение для составления административно-процессуальных документов. Его подозревают в попытке незаконного пересечения границы.

За совершение этого административного правонарушения предусмотрен штраф в размере от 3400 до 8500 гривен или административный арест сроком до 15 суток с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения.

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