На границе задержали внедорожник, начиненный контрабандной техникой Apple

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В пункте пропуска «Лужанка – Берегшурань» на границе с Венгрией закарпатские таможенники предотвратили незаконный ввоз в Украину 162 смартфонов бренда Apple

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Государственную таможенную службу.

Вез смартфоны гражданин Украины. Как рассказали в таможенной службе, мужчина "начинил" внедорожник Toyota Land Cruiser контрабандной техникой и планировал пересечь границу "зеленым коридором". Однако таможенники получили информацию о возможных нарушениях водителя от СБУ.

На мужчину составили протокол о нарушении таможенных правил. Контрабандный товар изъят вместе с транспортным средством. Общая стоимость изъятой из автомобиля техники оценивается более чем в 7 млн грн.

Напомним, ранее сообщалось, что через Львовщину пытались незаконно ввезти технику более чем на 400 тысяч гривен.