На кордоні затримали позашляховик, начинений контрабандною технікою Apple

фото: facebook.com/UkraineCustoms

У пункті пропуску «Лужанка – Берегшурань» на кордоні з Угорщиною закарпатські митники запобігли незаконному ввезенню в Україну 162 смартфонів бренду Apple

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Державну митну службу.

Віз смартфони громадянин України. Як розповіли у митній службі, чоловік "начинив" позашляховик Toyota Land Cruiser контрабандною технікою і планував перетнути кордон "зеленим коридором". Однак митники отримали інформацію щодо можливих порушень водії від СБУ.

На чоловіка склали протокол про порушення митних правил. Контрабандний товар вилучено разом із транспортним засобом. Загальна вартість вилученої з автівки техніки оцінюється у понад 7 млн грн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через Львівщину намагалися незаконно ввезти техніку на понад 400 тисяч гривень.