14:05  18 грудня
У Тисі на кордоні з Румунією виявили тіло киянина
16:42  18 грудня
На Львівщині зафіксували спалах гепатиту А
18:47  18 грудня
ДТП на Житомирщині: легковик рознесло вщент, є загиблий
UA | RU
UA | RU
19 грудня 2024, 07:41

На кордоні затримали позашляховик, начинений контрабандною технікою Apple

19 грудня 2024, 07:41
Читайте также на русском языке
фото: facebook.com/UkraineCustoms
Читайте также
на русском языке

У пункті пропуску «Лужанка – Берегшурань» на кордоні з Угорщиною закарпатські митники запобігли незаконному ввезенню в Україну 162 смартфонів бренду Apple

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Державну митну службу.

Віз смартфони громадянин України. Як розповіли у митній службі, чоловік "начинив" позашляховик Toyota Land Cruiser контрабандною технікою і планував перетнути кордон "зеленим коридором". Однак митники отримали інформацію щодо можливих порушень водії від СБУ.

На чоловіка склали протокол про порушення митних правил. Контрабандний товар вилучено разом із транспортним засобом. Загальна вартість вилученої з автівки техніки оцінюється у понад 7 млн грн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через Львівщину намагалися незаконно ввезти техніку на понад 400 тисяч гривень.

митниця Угорщина кордон контрабанда техніка
З людини – 15 тисяч євро та 2 тисячі доларів: на Львівщині затримали організатора переправлення чоловіків за кордон
19 грудня 2024, 06:10
Одеські прикордонники викрили чоловіка, який сховав у книжці пістолет
18 грудня 2024, 11:10
На Закарпатті затримали 18-річного переправника ухилянтів, який намагався завербувати прикордонника
17 грудня 2024, 18:29
Всі новини »
18 грудня 2024
Ескалація, заморозка чи мир: чого чекати Україні у 2025 році
Безсумнівно, наступного року Україну чекає низка внутрішньо- та зовнішньополітичних змін. Викликані вони насамперед будуть зміною політичного ландшафту у Сполучених Штатах Америки – найголовнішого пар...
11 грудня 2024
"Втомлені" мости Києва: чи загрожує столиці транспортний колапс між двома берегами Дніпра
1 грудня 2024 року у Києві нарешті відкрили для руху приватного транспорту Подільський міст, що з’єднує два береги Дніпра. На цю подію містяни очікували кілька десятків років, а сам міст вже давно отр...
09 грудня 2024
Скільки "коштує" суддя Печерського суду?
Держава захистила військових та їхні родини від судових тяжб під час воєнного стану, але чомусь для судді Новака закон не писаний
05 грудня 2024
Чому Міністерство єдності на чолі з Чернишовим не зможе повернути додому мільйони українців
В Україні з’явилась нова державна структура, головною метою якої є повернення українців додому. Новостворене Міністерство національної єдності очолив опальний екс-очільник «Нафтогазу» Олексій Чернишов...
Росіяни вдарили ракетами по Ромнах на Сумщині: пошкоджені будинки
19 грудня 2024, 08:56
Сили ППО збили 45 ударних дронів, ще майже стільки ж – локаційно втрачені
19 грудня 2024, 08:40
Обстріл села на Харківщині: постраждали чотири людини
19 грудня 2024, 08:27
Росіяни за добу втратили на фронті 1530 солдатів, – Генштаб
19 грудня 2024, 08:11
Окупанти активізували моніторинг соцмереж на ТОТ, затримуючи українців за дописи, – ЦНС
19 грудня 2024, 07:18
У Конотопі фургон збив на пішохідному переході жінку
19 грудня 2024, 06:45
З людини – 15 тисяч євро та 2 тисячі доларів: на Львівщині затримали організатора переправлення чоловіків за кордон
19 грудня 2024, 06:10
ЗСУ отримали роботизований транспортер-всюдихід для логістики та евакуації "CRAB-LS"
19 грудня 2024, 05:30
На Миколаївщині п'яний водій наїхав на двох пішоходів: керманича затримали
19 грудня 2024, 04:35
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Ескалація, заморозка чи мир: чого чекати Україні у 2025 році
"Втомлені" мости Києва: чи загрожує столиці транспортний колапс між двома берегами Дніпра
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Сергій Костеж
Валерій Чалий
Всі блоги »