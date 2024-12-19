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Правоохранители разоблачили дельца из Луцка, который собирался переправлять клиентов за границу через один из пунктов пропуска на Львовщине

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

Фигурант искал клиентов через популярный мессенджер. За вознаграждение он обещал помочь легально выехать в Польшу через один из пунктов пропуска во Львовской области.

Схема переправки предполагала получение от клиентов документов, внесение их данных в систему "Путь" и оформление в качестве водителей грузовых перевозок. Стоимость таких услуг составила 15 тысяч евро и 2 тысячи долларов с человека.

Дельца задержали при получении всей суммы средств. Суд взял 38-летнего мужчину под стражу с правом внесения залога.

Правоохранители проверяют причастность к схеме других лиц.

Напомним, ранее на Закарпатье задержали 18-летнего переправщика уклонистов, пытавшегося завербовать пограничника.