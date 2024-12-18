Одесские пограничники разоблачили мужчину, спрятавшего в книге пистолет

фото: ГПСУ

В пункте пропуска "Орловка" в Одесской области пограничники Измаильского отряда разоблачили необычную попытку перевозки оружия. 49-летний украинец пытался спрятать пистолет "ТТ" в книге с инструкцией по ремонту автомобиля

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Мужчина вырезал в страницах книги специальную нишу, в которую поместил пистолет, с заряженным магазином на восемь патронов. Замаскированную книгу он спрятал в багажнике собственного автомобиля Mazda и планировал перевезти оружие в Румынию. Однако при осмотре транспортного средства пограничники обнаружили "книгу с оружием".

На водителя составили протокол по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины, касающийся перемещения товаров через границу с утаиванием от таможенного контроля.

"Оружие и патроны изъяты до решения суда", – говорится в сообщении.

Напомним, в Одесской области работник ТЦК во время обысков ГБР угрожал детективам пистолетом.