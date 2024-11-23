Через Львовщину пытались незаконно ввезти технику более чем на 400 тысяч гривен
Пограничники в пункте пропуска "Краковец", что на границе с Польшей, обнаружили у мужчины незадекларированную технику
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
Так, 24-летний житель Буковины направлялся на въезд в Украину. При осмотре авто Mercedes на верхней багажной полке в картонном ящике были найдены наушники Apple AirPods Max, экшн-камеры, мультистайлер Dyson и другие устройства. Всего изъяли 25 единиц техники разных торговых марок.
По предварительным оценкам, стоимость обнаруженного товара составляет более 400 тысяч гривен.
Сотрудники таможни составили протокол о нарушении таможенных правил.
Напомним, ранее в Украину пытались ввезти банковские серебряные монеты более чем на миллион гривен.
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