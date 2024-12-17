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17 декабря 2024, 18:29

На Закарпатье задержали 18-летнего переправщика уклонистов, пытавшегося завербовать пограничника

17 декабря 2024, 18:29
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фото: dpsu.gov.ua
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Пограничники в Закарпатье разоблачили с поличным 18-летнего парня, который пытался переправить в Словакию гражданина Украины призывного возраста.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

В ведомстве отмечают, что молодого человека только месяц назад задерживали за аналогичное правонарушение. По решению суда он был освобожден под залог и продолжил свою преступную деятельность. Также известно, что молодой человек пытался привлечь к "делу" пограничника отдела "Ужгород".

По данным правоохранителей, 18-летний закарпатец подыскивал потенциальных клиентов, инструктировал их по маршруту движения и, при необходимости, обеспечивал доставку к границе.

"Чтобы обезопасить клиента от выявления пограничным нарядом, он попытался выйти на контакт с одним из пограничников и предложил ему сотрудничество в сделке. Переправщик планировал получить от военнослужащего информацию относительно расстановки пограничных нарядов на участке, за что пообещал денежное вознаграждение в размере 2000 долларов США Однако пограничник на такое предложение не согласился и доложил о ней руководству", - говорится в сообщении.

В ведомстве также рассказали, как задержали одного из "клиентов" фигуранта в нескольких десятках метров от границы. Сам злоумышленник давал инструкции по пересечению границы дистанционно.

Переправщика задержали на одной из АЗС Ужгорода во время передачи им военнослужащему половины оговоренной суммы за сделку. Остальные суммы должны были быть уплачены после удачного пересечения границы "клиентом".

Фигуранта задержали и объявили ему о подозрении в даче взятки и незаконной переправке мужчин через границу.

Напомним, ранее на Буковине разоблачили очередную схему незаконной переправки мужчин через границу.

граница Закарпатье Госпогранслужба уклонисты
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