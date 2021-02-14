10:32  14 февраля
Коронавирус в Украине: более 3 тысяч новых случаев, умерли 45 человек
11:32  14 февраля
В Киеве затопило улицы из-за аварии на трубопроводе
13:22  14 февраля
На Донбассе погибли трое военных: подорвались на неизвестном устройстве
UA | RU
UA | RU
14 февраля 2021, 18:19 167

В Карпатах заблудился турист, его ищут с помощью авиации

14 февраля 2021, 18:19 167
Читайте також українською мовою
Вертолет ГСЧС совершил 10 облетов в районе поиска пропавшего туриста
Вертолет ГСЧС совершил 10 облетов в районе поиска пропавшего туриста
Фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

На территории Закарпатской области с помощью авиации спасатели ищут туриста, пропавшего в горах на территории Межгорского района.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews.

Известно, что в течение суток в горах заблудились три группы туристов, одного из них до сих пор ищут.

Специалисты ГСЧС прочесывают горную местность четырьмя группами несмотря на неблагоприятные погодные условия: высота снежного покрова до 2 метров, метель, плохая видимость и -15 градусов мороза", - говорится в сообщении.

К поискам привлекли 26 спасателей, 5 единиц техники, вездеход и вертолет Ми-8.

Несмотря на все призывы и обращения не выходить в горы в период осложненных погодных условий, туристы все равно подвергают себя опасности и как следствие, теряются", - отметили спасатели.

Напомним, на Буковине спасатели вытащили из снега восемь автомобилей и две маршрутки с людьми.

Карпаты туристы спасатели ГСЧС авиация

В частном детдоме в Одесской области вспышка гепатита: заболели 15 детей
14 февраля 2021, 17:04
В Украине до сих пор обесточены 11 населенных пунктов, в пяти областях ограничено движение транспорта
14 февраля 2021, 13:08
В Киеве горела многоэтажка, есть пострадавший
13 февраля 2021, 12:52
Все новости »
 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Как в Краматорске поделили власть: тень Ефимова, скандальные замы Гончаренко и "королевская" ОПЗЖ
С Вирастюком, наполовину без Дубинского, но пока что с Разумковым. Что ждет в новом сезоне "Слуги народа"
Все публикации »
Виктор Таран
Виктор Небоженко
Вадим Денисенко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram