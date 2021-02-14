В Карпатах заблудился турист, его ищут с помощью авиации

Вертолет ГСЧС совершил 10 облетов в районе поиска пропавшего туриста

Вертолет ГСЧС совершил 10 облетов в районе поиска пропавшего туриста

Фото: ГСЧС

На территории Закарпатской области с помощью авиации спасатели ищут туриста, пропавшего в горах на территории Межгорского района.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews.

Известно, что в течение суток в горах заблудились три группы туристов, одного из них до сих пор ищут.

Специалисты ГСЧС прочесывают горную местность четырьмя группами несмотря на неблагоприятные погодные условия: высота снежного покрова до 2 метров, метель, плохая видимость и -15 градусов мороза", - говорится в сообщении.

К поискам привлекли 26 спасателей, 5 единиц техники, вездеход и вертолет Ми-8.

Несмотря на все призывы и обращения не выходить в горы в период осложненных погодных условий, туристы все равно подвергают себя опасности и как следствие, теряются", - отметили спасатели.

Напомним, на Буковине спасатели вытащили из снега восемь автомобилей и две маршрутки с людьми.