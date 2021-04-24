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24 апреля 2021, 12:52 361

В Харькове ночью горели четыре автомобиля и трактор: есть пострадавший

24 апреля 2021, 12:52 361
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Пострадавший получил ожоги лица и рук
Пострадавший получил ожоги лица и рук
Фото: ГСЧС
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В ночь на субботу, 24 апреля, на автостоянке в Харькове по улице Солнечной сгорели три микроавтобуса. Также повреждения получил еще один бусик и трактор.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

Инцидент произошел в 01:40. Тушить возгорание отправились два отделения пятой Государственной пожарноспасательной части. По прибытию было обнаружено, что горят три автомобиля Мersedes-Benz Sprinter, а также Ford Transit.

Также огонь повредил правой заднее крыло трактора JCB. В результате инцидента пострадал 49-летний мужчина. Его с ожогами лица и рук пришлось госпитализировать.

Полностью потушить пожар удалось в 03:00 ночи. Причины возгорания сейчас устанавливаются правоохранителями, а на месте работают эксперты ГСЧС.

Напомним, 23 апреля под Киевом на дороге в автомобиле взорвалась газобаллонная установка.

Украина пожар спасатели ГСЧС авто

 
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