В Харькове ночью горели четыре автомобиля и трактор: есть пострадавший
В ночь на субботу, 24 апреля, на автостоянке в Харькове по улице Солнечной сгорели три микроавтобуса. Также повреждения получил еще один бусик и трактор.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
Инцидент произошел в 01:40. Тушить возгорание отправились два отделения пятой Государственной пожарноспасательной части. По прибытию было обнаружено, что горят три автомобиля Мersedes-Benz Sprinter, а также Ford Transit.
Также огонь повредил правой заднее крыло трактора JCB. В результате инцидента пострадал 49-летний мужчина. Его с ожогами лица и рук пришлось госпитализировать.
Полностью потушить пожар удалось в 03:00 ночи. Причины возгорания сейчас устанавливаются правоохранителями, а на месте работают эксперты ГСЧС.
Напомним, 23 апреля под Киевом на дороге в автомобиле взорвалась газобаллонная установка.