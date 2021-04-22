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22 апреля 2021, 09:34 237

На Волыни из-за пожара в доме погибли три человека

22 апреля 2021, 09:34 237
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Спасатели ликвидировали пожар на площади 25 кв. м.
Спасатели ликвидировали пожар на площади 25 кв. м.
Фото: ГСЧС
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В Волынской области три человека погибли в результате пожара в одноэтажном жилом доме.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

21 апреля в ГСЧС поступила информация, что в г. Луцк в одноэтажном жилом доме возник пожар, в результате которого погибли три человека", - говорится в сообщении.

В 19:42 пожар локализован, в 20:10 - ликвидирован подразделениями ГСЧС на площади 25 м. кв.

К тушению привлекались 14 человек и 3 единицы техники ГСЧС.

Напомним, ранее в Запорожье в пожаре погибли три человека.

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