Масштабный пожар в Рубежном ликвидировали, пострадал военный

Возгорание возникло в бензобаке одного из автомобилей

Возгорание возникло в бензобаке одного из автомобилей

Фото: Facebook

Работники ГСЧС смогли ликвидировать масштабный пожар в городе Рубежное Луганской области на территории одной из воинских частей.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Известно, что возгорание произошло в бензобаке автомобиля, в дальнейшем огонь перекинулся на четыре бензовоза.

В результате пожара пострадал военнослужащий Вооруженных Сил Украины, состояние здоровья - удовлетворительное. Его доставили в больницу в городе Кременная", - говорится в сообщении.

В штабе ООС добавили, что к ликвидации пожара были привлечены личный состав и техника ГСЧС Украины.

В настоящее время пожар удалось ликвидировать, все причины возгорания устанавливаются.

Напомним, ранее сообщалось, что на Луганщине горит воинская часть, по предварительным данным, произошло возгорание бензовоза.