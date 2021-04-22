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22 апреля 2021, 17:07 124

Масштабный пожар в Рубежном ликвидировали, пострадал военный

22 апреля 2021, 17:07 124
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Возгорание возникло в бензобаке одного из автомобилей
Возгорание возникло в бензобаке одного из автомобилей
Фото: Facebook
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Работники ГСЧС смогли ликвидировать масштабный пожар в городе Рубежное Луганской области на территории одной из воинских частей.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Известно, что возгорание произошло в бензобаке автомобиля, в дальнейшем огонь перекинулся на четыре бензовоза.

В результате пожара пострадал военнослужащий Вооруженных Сил Украины, состояние здоровья - удовлетворительное. Его доставили в больницу в городе Кременная", - говорится в сообщении.

В штабе ООС добавили, что к ликвидации пожара были привлечены личный состав и техника ГСЧС Украины.

В настоящее время пожар удалось ликвидировать, все причины возгорания устанавливаются.

Напомним, ранее сообщалось, что на Луганщине горит воинская часть, по предварительным данным, произошло возгорание бензовоза.

военная техника пожар военные ГСЧС Луганская область

На Луганщине горит воинская часть
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