Масштабный пожар в Рубежном ликвидировали, пострадал военный
Работники ГСЧС смогли ликвидировать масштабный пожар в городе Рубежное Луганской области на территории одной из воинских частей.
Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.
Известно, что возгорание произошло в бензобаке автомобиля, в дальнейшем огонь перекинулся на четыре бензовоза.
В результате пожара пострадал военнослужащий Вооруженных Сил Украины, состояние здоровья - удовлетворительное. Его доставили в больницу в городе Кременная", - говорится в сообщении.
В штабе ООС добавили, что к ликвидации пожара были привлечены личный состав и техника ГСЧС Украины.
В настоящее время пожар удалось ликвидировать, все причины возгорания устанавливаются.
Напомним, ранее сообщалось, что на Луганщине горит воинская часть, по предварительным данным, произошло возгорание бензовоза.