В Карпатах вторые сутки 70 человек ищут пропавшего киевлянина (ВИДЕО)

Для поисков привлекли авиацию

Для поисков привлекли авиацию

Фото: Facebook

В районе горы Гемба в Закарпатской области спасатели продолжают искать пропавшего 40-летнего киевлянина, который уже две ночи провел в горах при морозе в -20°C.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины.

Поиски продолжаются. Семь десятков людей прочесывают склоны горы Гимба, чтобы найти последнего из группы туристов, заблудившихся в субботу", - говорится в сообщении.

Спасатели получили сообщение о пропаже двух туристов на кануне. Одного из них нашли 14 февраля в 11:25 в районе горы Магура-Жиде. Состояние его здоровья удовлетворительное. На поиски мужчины подняли два вертолета - один местный, а второй прилетел из Нежина Черниговской области.

Телефонной связи с пропавшим туристом нет, поэтому спасатели полагаются на собственный опыт и знания. Также в поисках помогают 10 лесников и 9 волонтеров.

Напомним, в Карпатах заблудился турист, его ищут с помощью авиации.