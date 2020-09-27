Рекордная контрабанда: на границе с Венгрией задержали псевдодипломата с бусом контрабандных сигарет

Мужчина пытался вывезти из Украины полный автобус табачных изделий

Мужчина пытался вывезти из Украины полный автобус табачных изделий

Фото: Госпогранслужба Украины

Псевдодипломата, который пытался перевезти в Венгрию полный микроавтобус сигарет без акцизных марок, задержали сотрудники Госпогранслужбы.

Об инциденте сообщила Государственная пограничная служба Украины, пишет RegioNews.

Пограничники КПП "Тиса" задержали микроавтобус, который до самой крыши был запакован сигаретами "Compliment" и "Lifa" без марки акцизного сбора Украины. Правоохранители достали из автобуса 183,5 тысяч пачек табачных изделий без акцизных марок.

Это одна из крупнейших партий, которую было задержано за последний период на границе с Венгрией. Сумма оценки сейчас устанавливается.

Во время проверки документов водителя, гражданина Украины, пограничники установили полную подделку дипломатической карточки и приложения к ней, которые он предоставил.

В ходе дальнейшей проверки было установлено, что номера автомобиля "Mercedes" с дипломатическими знаками также поддельные.

По данному факту в адрес Государственной фискальной службы направлено сообщение о выявленном уголовном правонарушении, предусмотренное ст. 204 УК "Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров". Также в действиях водителя усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст.358 УКУ "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов".

Не исключается возможная причастность отдельных сотрудников таможенного поста к содействию перемещению через государственную границу Украины табачных изделий.

Напомним, на Закарпатье полиция пресекла канал переправки нелегалов через границу.