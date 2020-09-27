Рекордна контрабанда: на кордоні з Угорщиною затримали псевдодипломата з бусом контрабандних цигарок

Чоловік намагався вивезти з України повний автобус тютюнових виробів

Чоловік намагався вивезти з України повний автобус тютюнових виробів

Фото: Держприкордонслужба України

Псевдодипломата, який намагався перевезти до Угорщини повний мікроавтобус сигарет без акцизних марок, затримали співробітники Держприкордонслужби.

Про інцидент повідомила Державна прикордонна служба України, пише RegioNews.

Прикордонники КПП "Тиса" затримали мікроавтобус, який до самого даху був запакований сигаретами "Compliment" та "Lifa" без марки акцизного збору України.Правоохоронці дістали з буса 183,5 тисяч пачок тютюнових виробів без акцизних марок.

Це одна з найбільших партій, яку було затримано за останній період на кордоні з Угорщиною. Сума оцінки наразі встановлюється.

Під час перевірки документів водія, громадянина України, прикордонники встановили повну підробку дипломатичної картки і додатку до неї, які він надав.

В ході подальшої перевірки було встановлено, що і номери автомобіля "Mercedes" з дипломатичними знаками також підроблені.

За даним фактом на адресу Державної фіскальної служби направлено повідомлення про виявлене кримінальне правопорушення, передбачене ст. 204 ККУ "Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів". Також у діях водія вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст.358 ККУ "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів".

Не виключається можлива причетність окремих співробітників митного поста до сприяння переміщенню через державний кордон України тютюнових виробів.

Нагадаємо, на Закарпатті поліція припинила канал переправлення нелегалів через кордон.