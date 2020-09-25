На Киевщине разоблачили межрегиональную группу, которая изготовляла фальшивые документы

Злоумышленники "работали" в течение года и ежемесячно "обслуживали" до полусотни клиентов

Злоумышленники "работали" в течение года и ежемесячно "обслуживали" до полусотни клиентов

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

В состав группы входили двое жителей Киевской области, которые изготавливали "липовые" документы. Двое жителей Житомирщины, бывших работников миграционной службы отвечали за работу с "клиентами".

Для изготовления фальшивых документов дельцы обустроили два цеха в частных домах в небольших поселках городского типа на Киевщине. На заказ они делали, в частности, паспорта, водительские и служебные удостоверения, удостоверения участника боевых действий, дипломы о высшем образовании, технические паспорта, акты на право собственности на землю.

Стоимость фальшивых документов варьировала в зависимости от его вида, максимальную цену злоумышленники установили на "полный пакет" - $10 тысяч. Паспорт гражданина Украины стоил $1,5 тысячи, ID-карточка – вдвое дороже.

По результатам спецоперации на территории Житомирщины и Киевщины оперативники спецслужбы задержали четырех участников группы и блокировали работу двух цехов по изготовлению поддельных документов.

Во время проведения обысков по адресам проживания фигурантов и в цехах правоохранители изъяли 30 готовых документов, в частности паспорта граждан Украины и почти 700 бланков для изготовления новых фальшивок. В ходе следственных действий также выявлено голографические защитные элементы, поддельные штампы и печати украинских госучреждений, компьютерную технику и флеш-носители с образцами документов и информацией об "клиентов", технику для подделки документов. Изъятые доказательства направлены на криминалистическую экспертизу.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, На Днепропетровщине задержали преступников, которые взорвали банкомат и похитили 1 млн гривен.