Зеленский назвал пути решения проблемы очередей на западной границе

Он считает, что это вопрос не сегодняшнего дня, он длится несколько лет

Он считает, что это вопрос не сегодняшнего дня, он длится несколько лет

Офис президента

Вопрос очередей на западной границе Украины будет решен путем открытия отдельных дополнительных контрольно-пропускных пунктов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в Закарпатскую область, передает RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина". "Вопрос сложный, комплексный, и решение государства будет комплексное. Это вопрос не сегодняшнего дня, вопрос, который длится несколько лет. С того момента, как у нас экспорт увеличился, ориентируясь на западный рынок, понятно, что появились очереди. То есть, не хватает на сегодня пограничной пропускной инфраструктуры... Вопрос будет решен. Вкладываться будут деньги для открытия отдельных дополнительных контрольно-пропускных пунктов", — сказал Зеленский. Также глава государства подчеркнул необходимость переговоров с партнерами для урегулирования проблемы очередей. "Вторая история — дипломатическая. Министр иностранных дел Украины общается со своими коллегами наших соседних стран. Потому что проблема же не только на этом контрольно-пропускном пункте ("Ужгород-Вышне Немецкое"- ред.). У нас много соседей, много стран, и там везде большие очереди. Мы должны дружить с нашими соседями, но, действительно, на дипломатическом уровне мы тоже должны давить", — отметил он. Напомним, ранее Зеленский поручил достроить пункт пропуска на Закарпатье.

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