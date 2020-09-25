14:44  25 сентября
СМИ показали санаторий, в котором отдыхает Зеленский на Закарпатье
17:01  25 сентября
В Пенсионном фонде не хватает денег до конца года – Третьякова
17:59  25 сентября
Ситуация в ООС: боевики обстреляли Авдіїівку
UA | RU
UA | RU
25 сентября 2020, 18:54 3

Зеленский назвал пути решения проблемы очередей на западной границе

25 сентября 2020, 18:54 3
Читайте також українською мовою
Он считает, что это вопрос не сегодняшнего дня, он длится несколько лет
Он считает, что это вопрос не сегодняшнего дня, он длится несколько лет
Офис президента
Читайте також
українською мовою

Вопрос очередей на западной границе Украины будет решен путем открытия отдельных дополнительных контрольно-пропускных пунктов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в Закарпатскую область, передает RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Вопрос сложный, комплексный, и решение государства будет комплексное. Это вопрос не сегодняшнего дня, вопрос, который длится несколько лет. С того момента, как у нас экспорт увеличился, ориентируясь на западный рынок, понятно, что появились очереди. То есть, не хватает на сегодня пограничной пропускной инфраструктуры... Вопрос будет решен. Вкладываться будут деньги для открытия отдельных дополнительных контрольно-пропускных пунктов", — сказал Зеленский.

Также глава государства подчеркнул необходимость переговоров с партнерами для урегулирования проблемы очередей.

"Вторая история — дипломатическая. Министр иностранных дел Украины общается со своими коллегами наших соседних стран. Потому что проблема же не только на этом контрольно-пропускном пункте ("Ужгород-Вышне Немецкое"- ред.). У нас много соседей, много стран, и там везде большие очереди. Мы должны дружить с нашими соседями, но, действительно, на дипломатическом уровне мы тоже должны давить", — отметил он.

Напомним, ранее Зеленский поручил достроить пункт пропуска на Закарпатье.

Украина Ужгород Закарпатье президент визит
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
Политические перебежчики и экс-чиновники. Кто будет представлять "За майбутне" в Южной Украине
Выборы мэра Мукачево: устоит ли балоговская "цитадель" перед натиском "новых" лиц
Все публикации »
Виктор Таран
Игорь Попов
Виктор Небоженко
Все блоги »