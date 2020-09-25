Террористы "ЛНР" запретили выезжать из ОРЛО чаще, чем раз в месяц
Свое решение оккупанты объясняют неблагоприятной эпидемиологической ситуацией
Свое решение оккупанты объясняют неблагоприятной эпидемиологической ситуацией
Подконтрольные Кремлю террористы "ЛНР" запретили пересекать линию разграничения через КПВВ Станица Луганская чаще, чем раз в месяц.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание ОстроВ.
Согласно "указу" главаря "ЛНР" Леонида Пасечника, выезд на подконтрольную правительству Украины территорию и въезд обратно разрешен гражданам, зарегистрированным на оккупированной территории Луганской области, но не чаще чем один раз в месяц.
Эти ограничения связаны с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в Украине" и угрозой распространения COVID-19.
Напомним, в Украине за месяц количество переселенцев возросло на 3,3 тыс. лиц.
На Буковине пограничники блокировали контрабанду сигарет на 1,5 млн грнВсе новости »
25 сентября 2020, 13:11Очереди из фур на Закарпатье: Зеленский поручил достроить пункт пропуска
25 сентября 2020, 10:24Ситуация на Донбассе: боевики осуществили очередную провокацию вблизи Каменки
25 сентября 2020, 08:14
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Политические перебежчики и экс-чиновники. Кто будет представлять "За майбутне" в Южной Украине
Выборы мэра Мукачево: устоит ли балоговская "цитадель" перед натиском "новых" лиц