Террористы "ЛНР" запретили выезжать из ОРЛО чаще, чем раз в месяц

Свое решение оккупанты объясняют неблагоприятной эпидемиологической ситуацией

Свое решение оккупанты объясняют неблагоприятной эпидемиологической ситуацией

Подконтрольные Кремлю террористы "ЛНР" запретили пересекать линию разграничения через КПВВ Станица Луганская чаще, чем раз в месяц.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание ОстроВ.

Согласно "указу" главаря "ЛНР" Леонида Пасечника, выезд на подконтрольную правительству Украины территорию и въезд обратно разрешен гражданам, зарегистрированным на оккупированной территории Луганской области, но не чаще чем один раз в месяц.

Эти ограничения связаны с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в Украине" и угрозой распространения COVID-19.

Напомним, в Украине за месяц количество переселенцев возросло на 3,3 тыс. лиц.