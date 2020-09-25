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25 сентября 2020, 17:50 2

Террористы "ЛНР" запретили выезжать из ОРЛО чаще, чем раз в месяц

25 сентября 2020, 17:50 2
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Подконтрольные Кремлю террористы "ЛНР" запретили пересекать линию разграничения через КПВВ Станица Луганская чаще, чем раз в месяц.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание ОстроВ.

Согласно "указу" главаря "ЛНР" Леонида Пасечника, выезд на подконтрольную правительству Украины территорию и въезд обратно разрешен гражданам, зарегистрированным на оккупированной территории Луганской области, но не чаще чем один раз в месяц.

Эти ограничения связаны с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в Украине" и угрозой распространения COVID-19.

Напомним, в Украине за месяц количество переселенцев возросло на 3,3 тыс. лиц.

ЛНР боевики граница КПВВ Луганщина COVID-19 эпидемия Луганская область
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