На Закарпатье полиция пресекла канал переправки нелегалов через границу

Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 7 лет

Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 7 лет

Фото: Нацполиция

Закарпатская полиция разоблачила преступную деятельность группы лиц, которая занималась переправкой через государственную границу нелегальных мигрантов.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, в преступную группировку входили 7 человек, среди которых жители Закарпатья и Луганской области.

Организатором преступной схемы является 38-летний житель села Грушево Тячевского района. К незаконной деятельности человек привлек еще шесть человек, среди которых четко распределил роли", - говорится в сообщении.

Полицейские и военнослужащие Мукачевского пограничного отряда задокументировали несколько неудачных попыток переместить нелегальных мигрантов в Румынию.

Четырем злоумышленникам сообщено о подозрении, в помещениях фигурантов дела на территории Закарпатья и Луганщины следователи провели одновременно 12 обысков.

В ходе процессуальных действий полицейские изъяли вещественные доказательства, которые имеют существенное значение для дальнейшего доказательства вины злоумышленников. Также было изъято оружие и вещества, похожие на наркотические", - добавили в полиции.

Досудебное расследование продолжается, злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 7 лет.

Напомним, на Буковине пограничники блокировали контрабанду сигарет на 1,5 млн грн.