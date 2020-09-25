На Закарпатье полиция пресекла канал переправки нелегалов через границу
Закарпатская полиция разоблачила преступную деятельность группы лиц, которая занималась переправкой через государственную границу нелегальных мигрантов.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины, передает RegioNews.
По данным правоохранителей, в преступную группировку входили 7 человек, среди которых жители Закарпатья и Луганской области.
Организатором преступной схемы является 38-летний житель села Грушево Тячевского района. К незаконной деятельности человек привлек еще шесть человек, среди которых четко распределил роли", - говорится в сообщении.
Полицейские и военнослужащие Мукачевского пограничного отряда задокументировали несколько неудачных попыток переместить нелегальных мигрантов в Румынию.
Четырем злоумышленникам сообщено о подозрении, в помещениях фигурантов дела на территории Закарпатья и Луганщины следователи провели одновременно 12 обысков.
В ходе процессуальных действий полицейские изъяли вещественные доказательства, которые имеют существенное значение для дальнейшего доказательства вины злоумышленников. Также было изъято оружие и вещества, похожие на наркотические", - добавили в полиции.
Досудебное расследование продолжается, злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 7 лет.
Напомним, на Буковине пограничники блокировали контрабанду сигарет на 1,5 млн грн.