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16 августа 2020, 14:54 2

На границе Украины со Словакией задержали группу нелегалов

16 августа 2020, 14:54 2
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Задержанные назвались гражданами Индии
Задержанные назвались гражданами Индии
Фото из открытых источников
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Сегодня ночью пограничники Чопского отряда во взаимодействии со словацкими коллегами остановили четырех незаконных мигрантов, которые направлялись из Украины в страны Европейского Союза.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

О нахождении неизвестных вблизи держрубежу пограничников отделения "Оноковцы" известила сигнализационная система. На участок, на котором сработало оповещение, выслали группу реагирования и одновременно проинформировали словацких полицейских о времени и месте события. Задержать правонарушителей удалось уже на сопредельной стороне.

Сотрудники пограничной полиции Словакии проинформировали, что выявленные по информации украинских коллег иностранцы не имели при себе никаких документов. Они назвались гражданами Индии.

После установления личности незаконных мигрантов, обстоятельств правонарушения на тестирование на COVID-19 их будет передано украинской стороне в порядке реадмиссии.

Напомним, Львовским пограничникам предлагали взятки для избежания обсервации.

Украина пограничники граница миграция Словакия
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