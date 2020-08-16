На кордоні України зі Словакією затримали групу нелегалів

Затримані назвалися громадянами Індії

Затримані назвалися громадянами Індії

Фото з відкритих джерел

Сьогодні вночі прикордонники Чопського загону у взаємодії зі словацькими колегами зупинили чотирьох незаконних мігрантів, які прямували з України до країн Європейського Союзу.

Про це пише RegioNews з посиланням на Держприкордонслужбу України.

Про перебування невідомих поблизу держрубежу прикордонників віділення "Оноківці" сповістила сигналізаційна система. На ділянку, що спрацювала, вислали групу реагування та водночас проінформували словацьких поліцейських про час та місце події. Затримати правопорушників вдалося уже на суміжній стороні.

Співробітники прикордонної поліції Словаччини проінформували, що виявлені за інформацією українських колег іноземці не мали при собі жодних документів. Вони назвалися громадянами Індії.

Після встановлення особи незаконних мігрантів, обставин правопорушення на тестування на COVID-19 їх буде передано українській стороні у порядку реадмісії.

Нагадаємо, Львівським прикордонникам пропонували хабарі для уникнення обсервації.