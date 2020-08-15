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Над оккупированным Крымом запустили украинский флаг
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15 августа 2020, 16:11 6

Над оккупированным Крымом запустили украинский флаг

15 августа 2020, 16:11 6
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Флаг подняли в небо с помощью шариков
Флаг подняли в небо с помощью шариков
Фото: скрин видео
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С помощью воздушных шариков в небо над оккупированным Крымом запустили 25-метровый украинский флаг.

Как передает RegioNews, об этом сообщил бывший политзаключенный Владимир Балух.

Друзья! Собратья! Украина! Наш флаг уже над Крымом! Эмоции невероятные! Сейчас запускаем воздушную почту с открытками! Вместе мы сила! Украина победит!", - написал Балух.

По словам Балуха, украинский флаг в воздух запустили вблизи пункта пропуска Чонгар. По прогнозам активистов, флаг должен облететь всю территорию Крыма.

"Это скорее не идея, а общий посыл нас, крымчан, которые вынуждены были по разным причинам покинуть территорию оккупированного нашего полуострова. А почему сегодня? Все очень просто. У нас 23 числа День государственного флага Украины и накануне хотелось запустить этот флаг. А сегодня ветер наш, небо чистое, видно будет издалека. Люди наши там на оккупированной территории ждут от нас светлого посыла", – сказал Балух.

Напомним, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что в Крыму нет гуманитарного кризиса с водой. Этот тезис был придуман пропагандой Российской Федерации.

Украина Крым оккупация флаг оккупанты
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