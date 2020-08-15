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15 августа 2020, 17:52 1

Как в средневековье: контрабандисты планировали перекинуть багаж в Румынию с помощью катапульты

15 августа 2020, 17:52 1
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Действовали злоумышленники под прикрытием ночи
Действовали злоумышленники под прикрытием ночи
Фото: Facebook
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При помощи катапульты контрабандисты планировали произвести перекидку около 30 тысяч пачек сигарет через границу в соседнюю Румынию. 

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Западного региона Украины.

Планировали перебрасывать контрабанду - 28 560 пачек сигарет - катапультой из модифицированного санитарного УАЗа, а для маскировки этой противоправной деятельности действовали они после полуночи", - сказано в сообщении.

С целью осуществления противоправной деятельности, контрабандисты пытались подкупить руководство Чопского пограничного отряда. Они пообещали руководителю одного из подразделений $5000. Но офицера-посредника поймали и предъявили ему подозрение по ч. 3 ст. 369 УК (предоставление неправомерной выгоды).

По месту жительства офицера и его соучастников провели обыск.

"Изъято в ходе осмотра места происшествия транспортное средство и имущество, которое находилось в нем, а также технические средства для упаковки табачных изделий, радиоуправляемый беспилотный летательный аппарат, устройства для управления летательным аппаратом или использования катапульты, рации, приборы ночного видения, а также другие вещи, содержащие доказательства противоправной деятельности", - сказано в сообщении.

Напомним, более полкилограмма кокаина обнаружили сотрудники Службы безопасности Украины у туриста из Европы.

взятка граница коррупция правоохранители
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