Львовским пограничникам предлагают взятки для избежания обсервации

Взятки предлагают как украинцы, так и иностранцы

Взятки предлагают как украинцы, так и иностранцы

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В течение двух суток в пунктах пропуска "Рава – Русская", "Шегини", "Краковец" и "Грушев" Львовского пограничного отряда путешественники предлагали пограничникам 50 и 20 долларов США, 10 евро, и трижды по 400 грн взятки.

Как пишет RegioNews, об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

Такие суммы предлагают как граждане Украины, так и иностранцы за беспрепятственное пересечение государственной границы без прохождения обсервации и за отсутствие страхового полиса.

В службе отмечают, что пограничники от взятки отказались, зато – проинформировали сотрудников Нацполиции относительно возможных признаков преступления предусмотренного ч. 1 ст. 369 УК Украины "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу".

Напомним, на Львовщине чиновники украли на строительстве амбулатории три миллиона гривен.