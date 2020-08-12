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12 августа 2020, 12:40 5

Львовским пограничникам предлагают взятки для избежания обсервации

12 августа 2020, 12:40 5
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Взятки предлагают как украинцы, так и иностранцы
Взятки предлагают как украинцы, так и иностранцы
Фото из открытых источников
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В течение двух суток в пунктах пропуска "Рава – Русская", "Шегини", "Краковец" и "Грушев" Львовского пограничного отряда путешественники предлагали пограничникам 50 и 20 долларов США, 10 евро, и трижды по 400 грн взятки.

Как пишет RegioNews, об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

Такие суммы предлагают как граждане Украины, так и иностранцы за беспрепятственное пересечение государственной границы без прохождения обсервации и за отсутствие страхового полиса.

В службе отмечают, что пограничники от взятки отказались, зато – проинформировали сотрудников Нацполиции относительно возможных признаков преступления предусмотренного ч. 1 ст. 369 УК Украины "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу".

Напомним, на Львовщине чиновники украли на строительстве амбулатории три миллиона гривен.

взятка пограничники граница нарушение обсервация
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