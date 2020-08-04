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04 августа 2020, 14:25 3

На Закарпатье СБУ прекратила контрабанду ценных пород древесины

04 августа 2020, 14:25 3
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В Украине действует мораторий на вывоз древесины ценных и редких пород
В Украине действует мораторий на вывоз древесины ценных и редких пород
Фото: СБУ
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Служба безопасности Украины остановила схему незаконной переправки оптовых партий древесины ценных пород в страны Европы.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Известно, что незаконные поставки организовала фирма, которая специализируется на продаже крупных партий древесины за границу, она нелегально продавала лес этой категории иностранным заказчикам.

Чтобы избежать разоблачения, экспортер вносил в таможенную декларации данные, не соответствующие реальному виду и качеству сырья", - говорится в сообщении.

В грузовом авто правоохранители обнаружили ценные породы деревьев на почти 800 тысяч гривен, было возбуждено уголовное производство.

Напомним, в Одесской области обнаружили рекордную партию кокаина ценой более чем 200 миллионов, которую пытались завезти из Эквадора.

СБУ Закарпатье контрабанда лес преступление
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