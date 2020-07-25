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В реестр коррупционеров за полгода попали более 2 тысяч человек
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25 июля 2020, 11:19 1

В реестр коррупционеров за полгода попали более 2 тысяч человек

25 июля 2020, 11:19 1
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Больше всего в реестре сотрудников исполнительной службы и полицейских
Больше всего в реестре сотрудников исполнительной службы и полицейских
Фото: из открытых источников
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По данным Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) с начала текущего года в реестр коррупционеров внесено 2018 человек.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Так, чаще всего в реестр попадали сотрудники Национальной полиции и работники Государственной уголовно-исполнительной службы (ГУИС).

Согласно данным агентства, 429 человек совершили уголовные правонарушения, 1532 привлечены к административной и еще 57 - к дисциплинарной ответственности.

Так, в реестр коррупционеров включены 102 сотрудники ГУИС:

- двое из них привлечены к уголовной ответственности за принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом;
- 99 работников ГУИС привлечены к админответственности за несвоевременную подачу декларации;
- один - к дисциплинарной ответственности, ему объявлен выговор.

Также в реестр коррупционеров попали 175 полицейских: 12 правоохранителей привлечены к уголовной ответственности за коррупционные правонарушения, а за несвоевременную подачу декларации привлечены 156 правоохранителей. За несвоевременное уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии привлечен один полицейский.

Все данные лиц вносятся в реестр после решения суда и привлечения их к ответственности.

Напомним, ранее генпрокурор Ирина Венедиктова похвалилась посадками коррупционеров.

прокурор Офис генпрокурора НАПК Нацполиция коррупция
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