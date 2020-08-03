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03 августа 2020, 14:00 3

Глава Херсонской ОГА Гусев поддерживает праймериз при выборе кандидатов на должность мэра

03 августа 2020, 14:00 3
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По его мнению, внутрипартийные праймериз доказали свою эффективность
По его мнению, внутрипартийные праймериз доказали свою эффективность
Фото из открытых источников
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Юрий Гусев подчеркнул, что лично не будет принимать участия в избирательном процессе, однако сделает все для обеспечения честных и прозрачных выборов.

Об этом пишет Regionews.

Отвечая на вопрос об избрании возможных кандидатов от "Слуги народа" на должность мэра Херсона, глава ОГА сказал, что он является последовательным сторонником внутрипартийных праймериз:

Я предлагал и предлагаю подход, который, кстати, уже подтвердил свою эффективность во время выборов кандидата от партии СН на должность Киевского городского головы. Прозрачные праймериз, по моему убеждению, дадут возможность не только услышать потенциальных кандидатов от нашей политической силы на пост мэра Херсона, но и внедрят новую политическую культуру в обществе, где "договорняки" решают, а мнение людей " - отметил Юрий Гусев.

Полный текст интервью с главой Херсонской ОГА Юрием Гусевым специально для RegioNews читайте здесь.

выборы Херсонская ОГА мэр Гусев Юрий Херсон праймериз Кандидат
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