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03 августа 2020, 16:40 1

Глава Харьковской ОГА Кучер назначил своего первого заместителя

03 августа 2020, 16:40 1
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Кандидатура Татьяны Егоровой-Луценко была предварительно согласована с Кабмином
Кандидатура Татьяны Егоровой-Луценко была предварительно согласована с Кабмином
Фото: Главком
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Сегодня, 3 августа, Татьяна Егорова-Луценко приступила к своим обязанностям

Об этом сообщили в пресс-центре ХОГА, пишет Regionews.

Распоряжение о назначении Егоровой-Луценко №162-К Алексей Кучер подписал 31 июля. К исполнению обязанностей первый заместитель приступила 3 августа.

Справка: Татьяне Егоровой-Луценко 36 лет. 6 лет и 5 месяцев она находится на государственной службе. Ранее возглавляла территориальное управление юстиции и участвовала в довыборах в парламент по 179-му округу, но проиграла Юлии Светличной.

Напомним, 15 июля Кабмин согласовал назначение Татьяны Егоровой-Луценко первым заместителем главы Харьковской ОГА.

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