Глава Харьковской ОГА Кучер назначил своего первого заместителя

Кандидатура Татьяны Егоровой-Луценко была предварительно согласована с Кабмином

Кандидатура Татьяны Егоровой-Луценко была предварительно согласована с Кабмином

Фото: Главком

Сегодня, 3 августа, Татьяна Егорова-Луценко приступила к своим обязанностям

Об этом сообщили в пресс-центре ХОГА, пишет Regionews.

Распоряжение о назначении Егоровой-Луценко №162-К Алексей Кучер подписал 31 июля. К исполнению обязанностей первый заместитель приступила 3 августа.

Справка: Татьяне Егоровой-Луценко 36 лет. 6 лет и 5 месяцев она находится на государственной службе. Ранее возглавляла территориальное управление юстиции и участвовала в довыборах в парламент по 179-му округу, но проиграла Юлии Светличной.

Напомним, 15 июля Кабмин согласовал назначение Татьяны Егоровой-Луценко первым заместителем главы Харьковской ОГА.