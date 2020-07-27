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27 июля 2020, 16:31 9

НАБУ открыло дело против нардепа от "ОПЗЖ" Мамояна

27 июля 2020, 16:31 9
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Депутат подозревается в предоставлении заведомо ложных сведений в декларации за 2019 год
Депутат подозревается в предоставлении заведомо ложных сведений в декларации за 2019 год
Фото: Hyser
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Национальное антикоррупционное бюро открыло дело в отношении народного депутата от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Суто Мамояна.

Об этом информирует Совет общественного контроля при НАБУ, пишет RegioNews.

Производство было зарегистрировано на основании обращения членов Совета общественного контроля НАБУ", - говорится в сообщении.

Как уточнили в Совете, Мамоян возможно занизил на более чем 8,5 млрд грн данные относительно стоимости приобретенных авто Toyota Land Cruiser 200, а также приобретения двух квартир в жилом комплексе "Заречный" площадью 124 и 125 кв.м.

Предварительная правовая квалификация правонарушения - декларирование недостоверной информации (ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщали СМИ в начале июня, Мамоян задекларировал за 2019 год два LAND CRUISER по $800 и недвижимость, ценой в восемь раз ниже рыночной.

Рыночная стоимость таких авто в 2019 году, по оценке аналитиков профильного автомобильного ресурса "Auto Ria", составляла как минимум от $62 тысяч за единицу.

Кроме того, 27 июня 2019-го Мамоян стал владельцем двух квартир в столице в жилом комплексе "Заречный" на берегу Днепра площадью 124,7 и 125,1 кв.м.

В декларации Мамояна каждая из этих квартир оценена в полмиллиона гривень, при том, что рыночная стоимость квартир такого метража в Киеве в этом комплексе в 2019 году стартовала от $1,2 тысячи за кв.м. Следовательно, цена каждой из двух квартир занижена почти в восемь раз.

Сам Мамоян сообщал, что авто были битые, а касательно задекларированных квартир Мамоян сообщил, что "это - подарок мамы".

Напомним, 21 июля нардепы обратились к руководителю СБУ с требованием открыть дело на другого нардепа от "ОПЗЖ" Олега Волошина за его высказывания о суверенитете Украины.

ОПЗЖ нардеп НАБУ уголовное дело декларации квартира авто
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