09:51  27 июля
Коронавирус в Украине не спадает: за сутки обнаружили 807 новых случаев
09:29  27 июля
В МВД объяснили, почему "луцкого террориста" не обезвредили снайперы
09:11  27 июля
Подъем танкера Delfi: из судна произошла очередная утечка нефтепродуктов
UA | RU
UA | RU
Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
27 июля 2020, 10:56 8

В Минюсте рассказали, откуда возникла идея подарочных сертификатов в СИЗО

27 июля 2020, 10:56 8
Читайте також українською мовою
Цена сертификата - от одной до 12 тысяч гривен
Цена сертификата - от одной до 12 тысяч гривен
Фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

Министр юстиции Денис Малюська рассказал, как возникла идея запустить услугу продажи сертификатов на платные камеры в СИЗО, и есть ли на них спрос.

Об этом он сообщил в эфире канала "1+1", передает RegioNews.

По его словам, одной из причин появления сертификатов стала потребность в деньгах на ремонт и содержание следственных изоляторов.

Нам нужны деньги. Наши тюрьмы и следственные изоляторы находятся в ужасных условиях. Их за что-то нужно ремонтировать и содержать. Тюремная система может получать деньги за счет платных камер и путем немножко экзотического инструмента, как подарочный сертификат на "место" в СИЗО", - сообщил глава Минюста.

Малюська заметил, что в Минюсте не делали просчеты популярности сертификатов на платные камеры, ведь предсказать спрос невозможно.

Себестоимость такого сертификата нулевая. По меньшей мере четыре сертификата были приобретены в первый час работы услуги. Уже 28 тысяч гривен у нас на счетах есть", - сказал Малюська.

Он добавил, что стоимость сертификата зависит от места расположения СИЗО, а также срока пребывания.

Напомним, 24 июля Минюст начал продажу подарочных сертификатов на платные камеры в СИЗО. Уже на следующий день мэру Одессы Труханову подарили сертификат на VIP-камеру в СИЗО.

Минюст СИЗО деньги Денис Малюська камеры
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
На Николаевщине задержали директора коммунального предприятия: требовал взятку в $20 тысяч
25 июля 2020, 15:42
Мэру Одессы Труханову подарили сертификат на VIP-камеру в СИЗО
25 июля 2020, 14:51
В полиции не будут платить вознаграждение за информацию о "полтавском террористе"
24 июля 2020, 19:15
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
23 июля 2020
Чорное Зе!ркало в Луцке
17 июля 2020
"Баба, да!", тверк и "Миша по-новому"
11 июля 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфи и реалити-шоу, - НеПогода
Все видео »
"Свобода" и мусор, или За что хотели убить заместителя черкасского мэра
Члены общественных советов и кандидаты в депутаты: кто контролирует автовокзалы Черниговщины
Все публикации »
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Геннадий Москаль
Все блоги »