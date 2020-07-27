В Минюсте рассказали, откуда возникла идея подарочных сертификатов в СИЗО

Цена сертификата - от одной до 12 тысяч гривен

Цена сертификата - от одной до 12 тысяч гривен

Фото: Facebook

Министр юстиции Денис Малюська рассказал, как возникла идея запустить услугу продажи сертификатов на платные камеры в СИЗО, и есть ли на них спрос.

Об этом он сообщил в эфире канала "1+1", передает RegioNews.

По его словам, одной из причин появления сертификатов стала потребность в деньгах на ремонт и содержание следственных изоляторов.

Нам нужны деньги. Наши тюрьмы и следственные изоляторы находятся в ужасных условиях. Их за что-то нужно ремонтировать и содержать. Тюремная система может получать деньги за счет платных камер и путем немножко экзотического инструмента, как подарочный сертификат на "место" в СИЗО", - сообщил глава Минюста.

Малюська заметил, что в Минюсте не делали просчеты популярности сертификатов на платные камеры, ведь предсказать спрос невозможно.

Себестоимость такого сертификата нулевая. По меньшей мере четыре сертификата были приобретены в первый час работы услуги. Уже 28 тысяч гривен у нас на счетах есть", - сказал Малюська.

Он добавил, что стоимость сертификата зависит от места расположения СИЗО, а также срока пребывания.

Напомним, 24 июля Минюст начал продажу подарочных сертификатов на платные камеры в СИЗО. Уже на следующий день мэру Одессы Труханову подарили сертификат на VIP-камеру в СИЗО.