ГБР подозревает двух должностных лиц Одесской таможни в вымогательстве взяток

Чиновники систематически требовали денежные средства за несоздание искусственных препятствий при растаможивании контейнеров

Фото: ГБР

Чиновники систематически требовали денежные средства за несоздание искусственных препятствий при растаможивании контейнеров

Следователи Главного следственного управления ГБР сообщили о подозрении руководству одного из отделов таможенного оформления Одесской таможни.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

Так, и.о. начальника отдела таможенного оформления одного из таможенных постов и и.о. заместителя начальника таможенного поста было сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды по предварительному сговору.

По предварительной информации, они требовали и систематически получали неправомерную выгоду за несоздание искусственных препятствий при растаможивании контейнеров.

Следователи ГБР задержали одного из подозреваемых во время получения им очередной части неправомерной выгоды в сумме 1300 долларов США.

Решением Печерского районного суда Киева подозреваемым избрано меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Им грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности.

Напомним, ДБР задержало начальника отдела Одесской таможни. Следователи говорят о систематическом вымогании денег.

СБУ раскрыла масштабную коррупционную схему на Одесской таможне. В сделке были задействованы начальники отделов таможенного оформления постов "Одесса" и "Черноморск".