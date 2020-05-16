ГБР подозревает двух должностных лиц Одесской таможни в вымогательстве взяток
Следователи Главного следственного управления ГБР сообщили о подозрении руководству одного из отделов таможенного оформления Одесской таможни.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает RegioNews.
Так, и.о. начальника отдела таможенного оформления одного из таможенных постов и и.о. заместителя начальника таможенного поста было сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды по предварительному сговору.
По предварительной информации, они требовали и систематически получали неправомерную выгоду за несоздание искусственных препятствий при растаможивании контейнеров.
Следователи ГБР задержали одного из подозреваемых во время получения им очередной части неправомерной выгоды в сумме 1300 долларов США.
Решением Печерского районного суда Киева подозреваемым избрано меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.
Им грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности.
Напомним, ДБР задержало начальника отдела Одесской таможни. Следователи говорят о систематическом вымогании денег.
СБУ раскрыла масштабную коррупционную схему на Одесской таможне. В сделке были задействованы начальники отделов таможенного оформления постов "Одесса" и "Черноморск".
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