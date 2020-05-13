ГБР задержало начальника отдела Одесской таможни
В Одессе задержали руководителя одного из таможенных постов во время получения получения взятки.
Об этом сообщило Государственное бюро расследований, передает RegioNews.
Следователи задержали исполняющего обязанностей начальника отдела, который, как полагают, вместе с коллегами системно собирал деньги с предпринимателей во время растаможивания товара. Для вымогательства денег использовали дополнительный досмотр груза. В случае неуплаты чиновники создавали искусственные препятствия во время прохождения процедуры.
Правоохранители задержали мужчину во время передачи части денег в размере $1 300. В ГБР полагают, что к поборам могло быть причастно руководство областной таможни.
Напомним, недавно Одесса вошла в список самых коррумпированных городов Украины.
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