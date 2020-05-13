ГБР задержало начальника отдела Одесской таможни

Следователи говорят о систематическом вымогании денег

Фото: Державне бюро розслідувань

Следователи говорят о систематическом вымогании денег

В Одессе задержали руководителя одного из таможенных постов во время получения получения взятки.

Об этом сообщило Государственное бюро расследований, передает RegioNews.

Следователи задержали исполняющего обязанностей начальника отдела, который, как полагают, вместе с коллегами системно собирал деньги с предпринимателей во время растаможивания товара. Для вымогательства денег использовали дополнительный досмотр груза. В случае неуплаты чиновники создавали искусственные препятствия во время прохождения процедуры.

Правоохранители задержали мужчину во время передачи части денег в размере $1 300. В ГБР полагают, что к поборам могло быть причастно руководство областной таможни.

Напомним, недавно Одесса вошла в список самых коррумпированных городов Украины.