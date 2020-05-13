19:39  13 мая
Минюст ожидает иски из-за "антиколомойского” закона
12:57  13 мая
Кличко хочет открыть метро с 25 мая
20:24  13 мая
Коронавирус может перечеркнуть все успехи здравоохранения, - ВОЗ
UA | RU
UA | RU
13 мая 2020, 21:51 6

ГБР задержало начальника отдела Одесской таможни

Читайте також
українською мовою
13 мая 2020, 21:51 6
Читайте також українською мовою
Следователи говорят о систематическом вымогании денег
Фото: Державне бюро розслідувань
Следователи говорят о систематическом вымогании денег

В Одессе задержали руководителя одного из таможенных постов во время получения получения взятки.

Об этом сообщило Государственное бюро расследований, передает RegioNews.

Следователи задержали исполняющего обязанностей начальника отдела, который, как полагают, вместе с коллегами системно собирал деньги с предпринимателей во время растаможивания товара. Для вымогательства денег использовали дополнительный досмотр груза. В случае неуплаты чиновники создавали искусственные препятствия во время прохождения процедуры.

Правоохранители задержали мужчину во время передачи части денег в размере $1 300. В ГБР полагают, что к поборам могло быть причастно руководство областной таможни.

Напомним, недавно Одесса вошла в список самых коррумпированных городов Украины.


коррупция таможня Одесса ГБР
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Должностных лиц МВД и ДМС подозревают в сливе информации с ограниченным доступом
13 мая 2020, 15:57
Обрушение дома в центре Одессы: подробности
08 мая 2020, 11:52
ГБР взялось за Минэнерго: расследуют причины остановки энергоблоков на АЭС
07 мая 2020, 16:21
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
13 мая 2020, 22:00
Чернышов съездил в Винницу пропиарить достижения команды Гройсмана
07 мая 2020, 20:59
Рада проголосовала за массовое тестирование украинцев и страхование медиков
07 мая 2020, 17:04
Коронавирус: самое важное за сутки
12 мая 2020, 18:30
Кабмин не будет повышать тарифы на электроэнергию - Шмыгаль
12 мая 2020, 21:56
Грозы, шквалы и заморозки: в Украине ухудшится погода
11 мая 2020, 15:58
Последние Популярные
Ульяна Супрун
Андрей Смолий
Вадим Денисенко
Все блоги »
Избирательный покерфейс: как разыграет Полтаву враг Коломойского
13 мая 2020, 16:29
"Денег нет, но вы держитесь": мэры городов о бюджетных потерях и о выходе из карантина
08 мая 2020, 12:00
Все публикации »
В Украине запахло выборами и реваншем, – НеПогода
09 мая 2020, 11:00
В киевском ботаническом саду им. Гришко расцвели каштаны, пионы, сирень
08 мая 2020, 07:19
Нет никакого карантина! или Велюровый майдан?, – НеПогода
01 мая 2020, 17:00
Все видео »
Сенкевич Александр
Городской голова Николаева
Марцинкив Руслан
Городской голова Ивано-Франковска
Геннадий Труханов
Городской голова Одессы
Все досье »