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14 мая 2020, 13:17 8

СБУ раскрыла масштабную коррупционную схему на Одесской таможне

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14 мая 2020, 13:17 8
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В сделке были задействованы начальники отделов таможенного оформления постов "Одесса" и "Черноморск"
Фото: СБУ
В сделке были задействованы начальники отделов таможенного оформления постов "Одесса" и "Черноморск"

Служба безопасности Украины подозревает руководство Одесской таможни Гостаможслужбы в организации масштабной коррупционной схемы при растаможке товаров.

Об этом RegioNews сообщили в пресс-службе СБУ

Напомним, что вчера, 13 мая, в Одессе задержали начальника отдела таможенного поста "Черноморск" после получения взятки в 1,3 тысячи долларов США.

Как выяснилось, кроме него в сделке был задействован начальник отдела таможенного оформления поста "Одесса", который требовал 100 долларов США с каждого контейнера за доставку грузов на внутреннюю таможню без дополнительных мер контроля. В случае согласия компания-импортер вносилась в список и в дальнейшем ее контейнеры за обусловленную плату беспрепятственно проходили таможенный контроль.

В дальнейшем уже чиновник поста "Черноморск" специально затягивал сроки оформления документов при растаможивании товаров.

Для разблокирования процесса начальник отдела предлагал импортерам помощь в занижении стоимости задекларированных грузов. За эту "услугу" он требовал 50-60% разницы между реальной ценой и указанной в таможенных документах. По информации спецслужбы, стоимость "платежа" составляла от 200 до 4000 долларов, часть денег передавалась непосредственно руководству Одесской таможни", - говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются следственные действия по ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос относительно сообщения о подозрении участникам противоправной схемы и избрания меры пресечения.

Также проверяется причастность к делу других сотрудников таможни и сотрудников правоохранительных органов.


взятка таможня Одесса СБУ задержание
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