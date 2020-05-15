На Закарпатье нардепу от Слуги народа бросили "коктейль Молотова"

Злоумышленник попал в деревянную беседку и поджег ее

Михаил Лаба. Фото: страница в Facebook

Злоумышленник попал в деревянную беседку и поджег ее

На Закарпатье неизвестный бросил во двор народного депутата Украины бутылку с легковоспламеняющимся веществом. По факту преступления полиция начала следствие.

Об этом RegioNews информирует со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Закарпатской области.

Сегодня, 15 мая, около часа ночи, в селе Невицкое Ужгородского района неизвестный бросил во двор народного депутата Украины бутылку с легковоспламеняющимся веществом. Злоумышленник попал в деревянную беседку, после чего совершил поджог. Пожар хозяевам удалось погасить самостоятельно, никто не пострадал.

По информации местных СМИ, речь идет о народном депутате от "Слуги народа" Михаиле Лабе.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье 346 Уголовного кодекса Украины - угроза или насилие относительно государственного или общественного деятеля.

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