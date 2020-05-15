09:44  15 мая
Коронавирус в Украине: 483 новых случая, количество заболевших возросло до 17330
11:30  15 мая
На Закарпатье нардепу от Слуги народа бросили "коктейль Молотова"
08:54  15 мая
На Донбассе зафиксировано 11 обстрелов позиций ООС из запрещенного вооружения
UA | RU
UA | RU
Ирина Федоляк Журналист [email protected]
15 мая 2020, 10:43 10

На Закарпатье под завалами кинотеатра погиб мужчина

Читайте також
українською мовою
15 мая 2020, 10:43 10
Читайте також українською мовою
В Виноградове во время реконструкции обрушилось здание кинотеатра
Фото: ГСЧС, Полиция Закарпатья
В Виноградове во время реконструкции обрушилось здание кинотеатра

В результате обвала стены и крыши кинотеатра один человек скончался, другой находится в травматологическом отделении районной больницы.

Об этом RegioNews информирует со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Закарпатской области

Вчера, 14 мая, правоохранители получили сообщение, что в Виноградове произошел обвал здания кинотеатра. В недействующем кинотеатре проводились ремонтные работы. По причинам, которые сейчас устанавливает следствие, одна из стен, а также крыша, обвалились.

В результате этого 62-летний рабочий строительного предприятия от полученных травм скончался. Другой – 37-летний житель Бердянска Запорожской области, с многочисленными травмами госпитализирован в травматологическое отделение районной больницы.

Работники полиции открыли уголовное производство по факту нарушения требований законодательства об охране труда во время реконструкции здания кинотеатра по части 2 статьи 271 Кримнального кодекса Украины. Следствие по делу продолжается.

Читайте также: Обвал дома в Одессе: специалисты разберутся, стал ремонт причиной аварии. В старинном доме, который обрушился в центре Одессы, арендатор проводил ремонт, стало ли это причиной обвала установят специалисты.


смерть полиция Закарпатье ГСЧС
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Тернополь: двух врачей будут судить за смерть ребенка
14 мая 2020, 17:45
На Ровенщине полицейский "крышевал" добычу янтаря
14 мая 2020, 17:15
Еще пять областей получили перспективные планы ОТГ
13 мая 2020, 17:00
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
14 мая 2020, 22:00
Грозы, шквалы и заморозки: в Украине ухудшится погода
11 мая 2020, 15:58
Центр общественного здоровья признал негодными отечественные тесты на коронавирус
13 мая 2020, 13:47
Коронавирус: самое важное за сутки
12 мая 2020, 18:30
Кабмин не будет повышать тарифы на электроэнергию - Шмыгаль
12 мая 2020, 21:56
В Украине начались масштабные митинги автоперевозчиков - протестуют в столице и областных центрах
13 мая 2020, 11:22
Последние Популярные
Ульяна Супрун
Андрей Смолий
Вадим Денисенко
Все блоги »
Принудительный COVIDотпуск: как "чувствует" себя рынок труда на Волыни
14 мая 2020, 12:00
Избирательный покерфейс: как разыграет Полтаву враг Коломойского
13 мая 2020, 16:29
Все публикации »
В Украине запахло выборами и реваншем, – НеПогода
09 мая 2020, 11:00
В киевском ботаническом саду им. Гришко расцвели каштаны, пионы, сирень
08 мая 2020, 07:19
Нет никакого карантина! или Велюровый майдан?, – НеПогода
01 мая 2020, 17:00
Все видео »
Садовой Андрей
Городской голова Львова
Сенкевич Александр
Городской голова Николаева
Марцинкив Руслан
Городской голова Ивано-Франковска
Все досье »