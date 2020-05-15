На Закарпатье под завалами кинотеатра погиб мужчина
В результате обвала стены и крыши кинотеатра один человек скончался, другой находится в травматологическом отделении районной больницы.
Об этом RegioNews информирует со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Закарпатской области
Вчера, 14 мая, правоохранители получили сообщение, что в Виноградове произошел обвал здания кинотеатра. В недействующем кинотеатре проводились ремонтные работы. По причинам, которые сейчас устанавливает следствие, одна из стен, а также крыша, обвалились.
В результате этого 62-летний рабочий строительного предприятия от полученных травм скончался. Другой – 37-летний житель Бердянска Запорожской области, с многочисленными травмами госпитализирован в травматологическое отделение районной больницы.
Работники полиции открыли уголовное производство по факту нарушения требований законодательства об охране труда во время реконструкции здания кинотеатра по части 2 статьи 271 Кримнального кодекса Украины. Следствие по делу продолжается.
Читайте также: Обвал дома в Одессе: специалисты разберутся, стал ремонт причиной аварии. В старинном доме, который обрушился в центре Одессы, арендатор проводил ремонт, стало ли это причиной обвала установят специалисты.
- 12:36 15 мая Глава Запорожской ОГА Туринок может покинуть свой пост - СМИ
- 12:34 15 мая В Херсоне чиновника управления рекламы подозревают в вымогательстве взяток
- 12:11 15 мая Студия Квартал 95 превратились в кузницу кадров для власти Зеленского, - КИУ
- 11:55 15 мая Двое буковинских хакеров украли почти миллион гривен
- 11:48 15 мая Некачественные тесты: в Киеве проверяют референс-лабораторию
- 11:35 15 мая Херсонские СМИ заявили о возможной отставке главы ОГА Гусева
- 22:00 14 мая Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 15:58 11 мая Грозы, шквалы и заморозки: в Украине ухудшится погода
- 13:47 13 мая Центр общественного здоровья признал негодными отечественные тесты на коронавирус
- 18:30 12 мая Коронавирус: самое важное за сутки
- 21:56 12 мая Кабмин не будет повышать тарифы на электроэнергию - Шмыгаль
- 11:22 13 мая В Украине начались масштабные митинги автоперевозчиков - протестуют в столице и областных центрах