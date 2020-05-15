На Закарпатье под завалами кинотеатра погиб мужчина

В Виноградове во время реконструкции обрушилось здание кинотеатра

Фото: ГСЧС, Полиция Закарпатья

В Виноградове во время реконструкции обрушилось здание кинотеатра

В результате обвала стены и крыши кинотеатра один человек скончался, другой находится в травматологическом отделении районной больницы.

Об этом RegioNews информирует со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Закарпатской области

Вчера, 14 мая, правоохранители получили сообщение, что в Виноградове произошел обвал здания кинотеатра. В недействующем кинотеатре проводились ремонтные работы. По причинам, которые сейчас устанавливает следствие, одна из стен, а также крыша, обвалились.

В результате этого 62-летний рабочий строительного предприятия от полученных травм скончался. Другой – 37-летний житель Бердянска Запорожской области, с многочисленными травмами госпитализирован в травматологическое отделение районной больницы.

Работники полиции открыли уголовное производство по факту нарушения требований законодательства об охране труда во время реконструкции здания кинотеатра по части 2 статьи 271 Кримнального кодекса Украины. Следствие по делу продолжается.

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