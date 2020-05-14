"Это сделали ради картинки": начальник Одесской таможни рассказал о следственных действиях СБУ

Пока задержан только один человек — сотрудник таможенного поста "Черноморск"

Фото: 7kanal

Пока задержан только один человек — сотрудник таможенного поста "Черноморск"

Начальник Одесской таможни Михаил Грибанов рассказал, что на него надели наручники «ради красивой картинки», а уже через 10 минут их сняли.

Об этом он завил во время брифинга сегодня, 14 мая, сообщает RegioNews со ссылкой на Думскую.

Так, адвокаты начальника Одесской таможни Михаила Грибанова рассказали, что во время вчерашних следственных действий они зафиксировали 30 серьёзных нарушений протокола обыска.

Сообщается, что следователи изъяли документацию, которая не касается деятельности руководства таможни, а имеет отношение к работе инспекторов. Кроме того, был изъят телефон Грибанова.

Сам Грибанов заявил, что даже не был опрошен. Кроме того, он отметил, что то, как были проведены следственные действия, можно считать "определенным давлением" на него.

Я находился в это время на улице, во дворе Одесской таможни. Меня положили на землю, надели наручники, но через восемь минут их сняли. Я так понимаю, это сделали ради картинки…Это были неотложные следственные действия, которые проходили в здании Одесской таможни, помещениях таможенных постов "Черноморск" и "Одесса". Во время проведения этих следственных действий ни одному руководителю Одесской таможни не было предъявлено подозрение, ни одного руководителя не задержали", - заявил он.

В то же время Грибанов подтвердил, что оперативники СБУ задержали начальника отдела таможенного оформления таможенного поста "Черноморск".

Напомним, СБУ утверждает, что на Одесской таможне действовала целая коррупционная схема, организованная руководством.