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15 апреля 2020, 16:37 3

В Запорожской области 99 случаев COVID-19: подробности

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15 апреля 2020, 16:37 3
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В Запорожской области подтвердили 99 случаев коронавирусной инфекции
Фото: мэрия Запорожья
В Запорожской области подтвердили 99 случаев коронавирусной инфекции

Об этом сообщает пресс-служба мэрии, передает RegioNews.

По состоянию на 9 утра 15 апреля в Запорожской области подтвердили 99 случаев COVID-19. При этом вчера в области было подтверждено 89 случаев.

За прошедшие сутки в Мелитополе подтверждено 3 новых случая коронавирусной инфекции, из них 2 детей - пяти и восьми лет. Заболевшие по семейным очагам с больными COVID-19, которые были выявлены ранее.

Кроме того, в Запорожской области уже 12 человек выздоровели. Одна из тех, кто преодолел вирус стала депутат Мелитопольского горсовета Ирина Славова.

У себя на странице в соцсети Facebook она поделилась впечатлениями от первой за 20 дней прогулке на улице. По словам женщины, после лечения она сдала тест на короновирус и он оказался отрицательным. Ей предстоит сделать еще два лабораторных анализа. КТ-рентген показал, что легкие чистые.

Опубліковано Ириною Славовою Вівторок, 14 квітня 2020 р.

Стоит напомнить, что в Запорожье от осложнений пневмонии умер 65-летний мужчина – директор рынка, у которого ранее диагностировали коронавирус.

Напомним, что не смотря на запрет, часть рынков в Запорожье и области продолжают работать.


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