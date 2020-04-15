В Запорожской области на Пасху заблокируют въезд в четыре города

В Запорожской области на Пасху запретят въезд в четыре города области, ведь их признали карантинными зонами

Фото: облсовет

В Запорожской области на Пасху запретят въезд в четыре города области, ведь их признали карантинными зонами

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на областной совет. Глава области Виталий Туринок сообщил, что на последнем заседании комиссии по вопросам ТЭБ НС было решено признать пределы города Энергодар территории карантинной зоны. Поэтому теперь таких городов в области четыре: Запорожье, Бердянск, Мелитополь и Энергодар. На въездах и выездах в эти города расположились карантинные КПП. Так, проезд будет возможен только для медтранспорта и тех, кто поставляет "необходимые" товары. "На праздничные дни въезд и выезд в карантинные зоны будет запрещен. Поэтому заранее покупайте все необходимое и празднуйте Пасху дома. Не нужно проверять, а как оно работает, поеду и узнаю. Проезд будет возможен только для медицинского транспорта и тех, кто поставляет необходимые товары или материалы", - отметил Туринок. Напомним, что в Запорожской области подтвердили 99 случаев коронавирусной инфекции.

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