В Запорожской области на Пасху заблокируют въезд в четыре города
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на областной совет.
Глава области Виталий Туринок сообщил, что на последнем заседании комиссии по вопросам ТЭБ НС было решено признать пределы города Энергодар территории карантинной зоны. Поэтому теперь таких городов в области четыре: Запорожье, Бердянск, Мелитополь и Энергодар. На въездах и выездах в эти города расположились карантинные КПП.
Так, проезд будет возможен только для медтранспорта и тех, кто поставляет "необходимые" товары.
"На праздничные дни въезд и выезд в карантинные зоны будет запрещен. Поэтому заранее покупайте все необходимое и празднуйте Пасху дома. Не нужно проверять, а как оно работает, поеду и узнаю. Проезд будет возможен только для медицинского транспорта и тех, кто поставляет необходимые товары или материалы", - отметил Туринок.
Напомним, что в Запорожской области подтвердили 99 случаев коронавирусной инфекции.
- 22:21 15 апреля КГГА опроверг фейк о запрете въезда в Киев
- 21:33 15 апреля Будущий обмен пленными официально подтвердили в правительстве
- 20:35 15 апреля Зеленский подписал: штрафы за поджог могут достичь 150 тысяч гривен
- 19:53 15 апреля У первого пограничника обнаружили коронавирус
- 19:10 15 апреля В Запорожской области на Пасху заблокируют въезд в четыре города
- 19:08 15 апреля Е-паспорт можно использовать во время путешествий по Украине
- 16:13 15 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 13:07 09 апреля Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 18:33 09 апреля ОП вмешался в выборы главного медицинского чиновника в Ровенской области
- 17:53 08 апреля Люди Чернышова в КОГА заблокировали покупку аппаратов ИВЛ
- 09:59 15 апреля Большинство украинцев считают, что президент должен уволить Ермака
- 21:38 08 апреля Кабмин изменил карантинные ограничения